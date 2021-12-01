Три российских самолета вылетели из Кабула с 214 гражданами на борту

Три российских самолета военно-транспортной авиации с 214 гражданами на борту вылетели из Кабула. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в среду, 1 декабря.

«На борту самолетов Ил-76 214 граждан Российской Федерации, государств — членов ОДКБ (Киргизии) и афганских студентов, проходящих обучение в вузах России. Эвакуируемых граждан самолеты Минобороны России доставят на подмосковный аэродром Чкаловский», — говорится в сообщении ведомства. Эта эвакуация стала третьей по счету.

Самолеты будут дозаправлены в ходе промежуточных посадок на аэродромах Гиссар (Таджикистан) и Кант (Киргизия), передает RT.

Ранее эти же самолеты привезли гуманитарный груз для Афганистана. Они доставили в Кабул 36 т гуманитарного груза, сообщает телеканал «360».

По словам российских летчиков, полет прошел хорошо, но работать в небе в таких условиях достаточно сложно даже для опытных экипажей.

«Воздушное судно справилось в целом неплохо. Есть свои особенности захода на высокогорный аэродром. Очень мало ориентиров местности, тяжело увидеть ВПП (взлетно-посадочную полосу)», — рассказал телеканалу «Звезда» помощник командира воздушного судна Артем Ревский.

Эвакуация организована по поручению президента России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу. Для вывоза граждан из Афганистана была создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации. Они вылетали с аэродрома Чкаловский в Кабул и обратно.

18 ноября российские самолеты эвакуировали более 200 граждан РФ, Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана. Эвакуируемых сопровождали военные медики из состава врачебно-сестринских бригад.