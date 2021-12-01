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В Кремле оценили готовность Турции стать посредником между РФ и Украиной

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Москва поприветствует возможное воздействие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Киев в выполнении Минских договоренностей. Об этом в среду, 1 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Если господин Эрдоган может как-то использовать свое влияние — а это влияние абсолютно однозначное в региональном плане и в мировых даже делах во многих аспектах — для того, чтобы побудить Киев начать выполнять-таки свои обязательства по Минскому комплексу мер, договоренностей в Париже и так далее, то это можно будет только приветствовать», — сказал он журналистам в ответ на вопрос, может ли Эрдоган лично быть посредником в российско-украинских отношениях.

29 ноября Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает на свое участие в решении кризиса между РФ и Украиной и намерена продолжить обсуждение этой темы с Москвой.

Комментируя слова турецкого президента, политолог и эксперт по Кавказу и Ближнему Востоку Станислав Тарасов сказал «Известиям», что Эрдоган своими заявлениями стремится показать свою геополитическую значимость.

Ранее, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передала России через Эрдогана список на обмен удерживаемых лиц. В конце сентября украинский лидер обратился к турецкому коллеге с просьбой «замолвить слово» за осужденных в России украинцев перед президентом России Владимиром Путиным.

29 сентября Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи. Как отметил президент РФ, отношения двух стран развиваются позитивно. Он указал на то, что профильные ведомства постоянно взаимодействуют друг с другом по всем направлениям.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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