Три российских самолёта вылетели из Афганистана с 214 гражданами на борту

Три российских самолёта вылетели из Афганистана с 214 гражданами на борту

2021-12-01 14:23:45

2021-12-01 14:23:45

2021-12-01 14:23:45

2021-12-01 14:23:45

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