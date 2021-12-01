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Песков оценил возможность поездки Путина и Лукашенко в Крым

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 1 декабря заявил журналистам, что не сомневается, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорятся и съездят в Крым.

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«Очевидно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок. Погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и приедут в Крым», — сказал Песков.

Кроме того, Песков указал, что Белоруссия признала, что Крым является российским.

«Конечно, очень важное заявление вчера было сделано президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

30 ноября белорусский лидер заявил, что хочет начать поездку на Крымский полуостров с Севастополя в знак его признания как части России.

Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что Лукашенко ждут в Севастополе, ему покажут исторические места, совершат с ним прогулки по новым паркам и выйдут в море.

В тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил Белоруссии, что если Минск официально признает Крым российским, то Киев будет действовать «по полной программе».

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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