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Режим «черного неба» продлили в Барнауле и Бийске

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Режим «черного неба» в Барнауле и Бийске будет действовать еще сутки, до 2 декабря, говорится на сайте Алтайского ЦГМС. Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности (НМУ), которые поспособствуют накоплению в воздухе вредных примесей.

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В Барнауле такая погода сохранится до 12:00 2 декабря, в Бийске — до 16:00. Как пишет altapress.ru, аналогичное предупреждение объявляли 30 ноября. В Барнауле больше всего загрязнений атмосферного воздуха зафиксировано в Центральном и Индустриальном районах. В Бийске — в окрестностях Коммунального моста.

«Черное небо» — название режима неблагоприятных метеоусловий, при которых затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.

Напомним, города Минусинск, Черногорск и Абакан включат в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Вопрос обсудили министр экологии Красноярского края Павел Борзых и депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол. Во время встречи обсуждалась тема загрязнения водных объектов из-за работы золотодобывающих предприятий.

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