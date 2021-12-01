Президент Белоруссии Лукашенко подтвердил готовность остановить транзит газа из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Польше остановить транзит газа из России, если та закроет границу. Об этом 1 декабря он заявил в интервью «РИА Новости».

Глава государства подчеркнул, что при закрытии границы соседи нанесут ущерб себе.

«Тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России», — сказал он, говоря о действиях поляков.

Также белорусский лидер призвал Варшаву «взять в руки мозги свои куриные мозги» и еще раз хорошо подумать, прежде чем делать подобные заявления.

«А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?» — спросил Лукашенко.

Кроме того, он указал на первостепенные интересы страны в настоящий момент.

«Поляки решили закрыть нам границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего», — сказал Лукашенко.

Отношения между Минском и Варшавой ухудшились на фоне миграционного кризиса, в котором стороны обвиняют друг друга. Причиной кризиса стал массовый наплыв беженцев из Ирака в начале ноября. Несколько тысяч человек подошли к границе, резали колючую проволоку и пытались прорваться на территорию Польши. Польские власти в ответ усилили охрану рубежей и уже несколько недель пресекают попытки мигрантов проникнуть в республику, обвиняя Минск в искусственно созданном кризисе.

Польские власти рассматривают вариант закрытия границы с Белоруссией, через территорию которой в европейские страны идет поставка части российского газа.

30 ноября пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская заявила, что Польша в ближайшее время не планирует возобновлять работу автодорожного пограничного перехода в Кузнице на границе с Белоруссией.

29 ноября глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс сообщила, что подготовка пятого пакета европейских санкций в отношении Белоруссии близится к завершению. Планируется, что он вступит в силу 2 декабря.

11 ноября Лукашенко заявил, что Белоруссия жестко ответит на введение новых санкций. Президент подчеркнул, что Минск может закрыть транзит через Белоруссию, при этом через Украину проехать будет невозможно, так как там закрыта российская граница.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.