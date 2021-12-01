Дипломат объяснил решение РФ выслать сотрудников посольства США из Москвы

Решение МИД России выслать сотрудников посольства США, которые находятся в Москве более трех лет, является зеркальным в ответ на дискриминационные меры в отношении российских дипломатов. Об этом в среду, 1 декабря, заявил «Известиям» бывший замгенсека ООН, экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

«Ограничения присутствия российских дипломатов в США тремя годами — это типично дискриминационная мера в отношении именно российских дипломатов. Ведь в отношении дипломатов других стран они ничего подобного не вводят. И, конечно, такое абсурдное правило ограничения пребывания страной пребывания придумали американцы с целью политического давления и в стремлении унизить нашу страну», — сказал он.

Орджоникидзе указал на то, что всю эту «недостойную возню» для уровня отношений между двумя державами придумали американцы еще при 4-м президенте США Бараке Обаме, когда начали сокращать численность посольства РФ и захватили российскую собственность.

Дипломат пояснил, что со стороны Москвы предпринимается зеркальная мера. Также он напомнил о том, что российский посол в США Анатолий Антонов предлагал обнулить все претензии и вернуться к исходным позициям.

«Но американцы не ответили на это предложение закончить холодную войну между дипломатическими ведомствами. Создается впечатление, что американцы не заинтересованы вообще в широких отношениях с нашей страной по дипломатическим каналам. Ни к чему хорошему это не может привести», — заключил Орджоникидзе.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что страну к 31 января 2022 года должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Она подчеркнула, что подобное решение не является выбором российской стороны. По словам Захаровой, эту игру России навязали США.

Также она добавила, что, если Соединенные Штаты не пойдут на компромисс в отношении российских дипломатов, до 1 июля Россию покинет еще одна группа сотрудников американской дипмиссии.

27 ноября, Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января 2022 года. Еще столько же специалистов дипломатического представительства РФ уедут из страны через полгода — 30 июня.

29 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер заявила, что предстоящий в 2022 году отъезд более 50 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как высылку или карательную меру. По ее словам, Соединенные Штаты предъявляют российским дипломатам якобы такие же требования, какие Россия предъявляет американским.

7 сентября президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал «Известиям», что прогресса в нормализации отношений между Россией и США нет, для улучшения этой ситуации прежде всего необходимо вернуть дипломатическую собственность и наладить работу дипслужб.