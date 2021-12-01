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В ГД объяснили условия Зеленского для завершения войны в Донбассе страхом суда

Депутат Водолаций объяснил слова Зеленского о завершении войны в Донбассе страхом суда
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Президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о том, что для завершения конфликта в Донбассе необходимо вести прямой разговор с Россией, пытается переложить с себя ответственность за происходящее на юго-востоке его страны. Такое мнение в среду, 1 декабря, выразил в беседе с «Известиями» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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«Самое главное, что своими заявлениями Зеленский пытается всеми фибрами своей души переложить ответственность за ту гражданскую войну, которая сегодня происходит на юго-востоке — на Запад, на Минские соглашения, на нормандский формат и естественно во главу угла ставит Россию», — указал парламентарий.

Зеленский, по его словам, понимает, что от ответственности за происходящее в будущем ему не уйти и осознает, что вскоре он и бывший украинский лидер Петр Порошенко окажутся на скамье подсудимых как военные преступники, так как на их совести тысячи человеческих жизней, в том числе и мирных.

«Все его заявления только для того, чтоб потом в своей речи на суде говорить о том, что он пытался это остановить — он обращался ко всем. Ну собственного готовится, что ему будет обвинительный приговор, а он будет себя спасать от неминуемой расплаты», — подчеркнул депутат.

Водолаций также напомнил, что Россия не ведет войну на юго-востоке Украины. Страна, по его словам, оказывает гуманитарную, культурную и иную помощь по спасению людей в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

«Мы ежемесячно поставляем туда огромное количество гуманитарной помощи. Если бы этого не было, то давно народ бы там умер с голода, давно бы «Правый сектор» (запрещен в РФ) уничтожал бы жителей Донбасса и, естественно, Россия выполняет свою миссию по спасению людей», — отметил он.

Ранее в этот же день Зеленский в ходе ежегодного послания к парламенту и украинскому народу заявил, что Украина якобы не сможет остановить войну в Донбассе без прямых переговоров с Россией.

Также в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Вооруженные силы (ВС) Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек. Она также обратила внимание на то, что заявления якобы об угрозе России в отношении украинской стороны являются истерикой. По словам Захаровой, это намеренная попытка отвлечь внимание от украинского урегулирования.

Накануне полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина не выполнила ни одно обязательство из принятых в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран нормандского формата. Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о блокировке страной всех попыток контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.

22 ноября президент России Владимир Путин отметил, что Киев упорно отказывается выполнять Минские соглашения и следовать достигнутым в нормандском формате договоренностям по вопросу Донбасса. По его словам, особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в регионе, в том числе применение запрещенных Минским комплексом мер вооружений.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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