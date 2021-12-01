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Количество безработных в Томской области снизилось на 25 тыс. человек

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Уровень безработицы в Томской области снизился в 2021 году на 4,5%. Количество вакансий превысило доковидные показатели, востребованными остаются рабочие, а также медики, учителя и инженеры, информирует пресс-служба обладминистрации.

Путин заявил о полном восстановлении рынка труда в России

«Численность безработных, состоящих на учете в органах службы занятости населения Томской области, составляет 7227 человек, что на 24 643 человека меньше, чем в январе 2021 года (31 870 человек). Таким образом, уровень регистрируемой безработицы в регионе снизился с 5,89 до 1,35%», — говорится в сообщении.

Как передает РИА «Томск», через региональную службу занятости в 2021 году нашли работу более 16 тыс. человек.

В России уровень занятости населения превысил допандемийный показатель. Об этом 22 ноября по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда сообщили в секретарите вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«В целом по Российской Федерации на данный момент ситуация на рынке труда стабильная, а уровень занятости превысил допандемические значения. Однако в ряде регионов уровень занятости еще не достиг доковидных показателей», — приводятся слова вице-премьера в сообщении.

29 октября в Минтруде указали на превышение допандемического уровня показателей занятости в России.

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