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Путин заявил о готовности России содействовать работе дипломатов

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Россия заинтересована в успешной работе дипломатов и готова этому содействовать. Об этом в среду, 1 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин во время приема верительных грамот у иностранных послов.

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«Хотел бы лично поздравить всех вас с официальным началом дипломатической деятельности в Российской Федерации. Пожелать успехов в выполнении порученной вам почетной и ответственной миссии по развитию и укреплению отношений между представляемыми вами государствами и Россией. И мы искренне заинтересованы в том, чтобы ваша работа была успешной и приносила практическую отдачу», — сказал Путин.

Верительные грамоты Путин в среду принимает у послов из 20 стран, в том числе Австрии, Индии, Испании и Италии.

«Разумеется, вы можете всецело рассчитывать на поддержку и содействие российских властей, наших министерств и ведомств, а также на благожелательное отношение и конструктивный настрой со стороны бизнеса, политических и общественных кругов России», — добавил российский лидер.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Соединенные Штаты не пойдут на компромисс в отношении российских дипломатов, до 1 июля Россию покинет еще одна группа сотрудников американской дипмиссии.

Дипломат также констатировала, что к 31 января следующего года РФ должны будут покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве уже более трех лет. Захарова подчеркнула, что подобное решение ни в коей мере не является выбором российской стороны. По ее словам, эту игру Москве навязал Вашингтон.

29 ноября представитель американского МИДа Джалина Портер заявила, что предстоящий в 2022 году отъезд более 50 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как высылку или карательную меру. По ее словам, Соединенные Штаты предъявляют российским дипломатам якобы такие же требования, какие Россия предъявляет американским. Однако она отметила, что Вашингтон продолжит консультации с Москвой по вопросам виз и пребывания дипломатов в обеих странах.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия ответит на высылку 27 дипломатов из США, запланированную на 30 января 2022 года. По его словам, Соединенным Штатам стоит отказаться от подобной практики.

12 октября стало известно, что дипломаты США и России договорились провести еще один раунд консультаций на тему функционирования своих дипломатических миссий. При этом американская сторона рассчитывает получить со стороны российских властей «паритет по числу персонала», а также «взаимности в вопросе выдачи виз».

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