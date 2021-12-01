Во ФСИН подтвердили самоубийство «академовского» маньяка

В Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Иркутской области подтвердили информацию о самоубийстве «академовского» маньяка Никиты Лыткина.

О том, что Лыткин покончил с собой в колонии в Иркутской области, стало известно ранее в этот день. По имеющейся информации, 28-летний преступник совершил попытку суицида еще 28 ноября.

«Дежурный фельдшер оказал ему медицинскую помощь, осужденный был экстренно госпитализирован в городскую больницу, где скончался 30 ноября 2021 года», — говорится в сообщении, поступившем «Известиям» 1 декабря.

По факту случившегося проводится проверка.

«Академовские» маньяки — двое серийных убийц Никита Лыткин и Артем Ануфриев. Молодые люди с декабря 2010 по апрель 2011 года совершили по меньшей мере 16 нападений на прохожих. При совершении преступлений они использовали молотки и холодное оружие.

В 2011-м Ануфриев и Лыткин были задержаны. Им предъявили обвинения в убийствах, покушении на убийства, создании экстремистского сообщества, а также в издевательстве над телами умерших. При этом на момент совершения преступлений Лыткину не было 18 лет, а Ануфриев едва достиг совершеннолетия.

Поскольку законодательство РФ запрещает приговаривать несовершеннолетних к пожизненному лишению свободы, Лыткин был осужден на 24 года лишения свободы. Позже Верховный суд РФ сократил срок до 20 лет. Ануфриева осудили на пожизненное лишение свободы.