Прямой эфир
Общество
Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря
Экономика
Всемирный банк назвал условия мягкого «зеленого» перехода для России
Экономика
Совфед одобрил федеральный бюджет на 2022-2024 годы
Общество
В России за сутки выявили 32 837 новых случаев COVID-19
Политика
Путин поручил подготовить поправки об обязательном использовании российского ПО
Общество
ФСБ задержала 85 подпольных оружейников
Армия
Шойгу анонсировал скорую передачу ВМФ подлодок «Князь Олег» и «Новосибирск»
Мир
Лукашенко пригрозил последствиями при закрытии Польшей границы
Авто
Правительство выделило 128 млрд рублей на строительство автодорог
Политика
В Совфеде раскритиковали проезд главы МИД Британии на танке у границ России

Во ФСИН подтвердили самоубийство «академовского» маньяка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Иркутской области подтвердили информацию о самоубийстве «академовского» маньяка Никиты Лыткина.

О том, что Лыткин покончил с собой в колонии в Иркутской области, стало известно ранее в этот день. По имеющейся информации, 28-летний преступник совершил попытку суицида еще 28 ноября.

В кругу зверей: в Туве убиты две несовершеннолетние девочки
Почему дети вынуждены жить среди уголовников

«Дежурный фельдшер оказал ему медицинскую помощь, осужденный был экстренно госпитализирован в городскую больницу, где скончался 30 ноября 2021 года», — говорится в сообщении, поступившем «Известиям» 1 декабря.

По факту случившегося проводится проверка.

«Академовские» маньяки — двое серийных убийц Никита Лыткин и Артем Ануфриев. Молодые люди с декабря 2010 по апрель 2011 года совершили по меньшей мере 16 нападений на прохожих. При совершении преступлений они использовали молотки и холодное оружие.

В 2011-м Ануфриев и Лыткин были задержаны. Им предъявили обвинения в убийствах, покушении на убийства, создании экстремистского сообщества, а также в издевательстве над телами умерших. При этом на момент совершения преступлений Лыткину не было 18 лет, а Ануфриев едва достиг совершеннолетия.

Поскольку законодательство РФ запрещает приговаривать несовершеннолетних к пожизненному лишению свободы, Лыткин был осужден на 24 года лишения свободы. Позже Верховный суд РФ сократил срок до 20 лет. Ануфриева осудили на пожизненное лишение свободы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021