В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

Работникам ЖКХ, туристической сферы и СМИ в Тюменской области необходимо пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом 1 декабря сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Также в список тех, кто должен обязательно вакцинироваться, попали работники детских развивающих и развлекательных центров, детских игровых комнат, сотрудники охранных предприятий и сферы культуры.

Отмечается, первым компонентом лица из данных категорий должны привиться до 24 декабря, а вторым — не позднее 14 января 2022 года.

«Если представитель указанных в постановлении категорий не вакцинировался в указанные сроки, он будет отстранен от работы», — говорится в сообщении ведомства.

При этом людей с противопоказаниями предписано перевести на дистанционный режим работы. Требования об обязательной вакцинации не распространяются на переболевших COVID-19 в последние полгода.

В ряде регионов РФ уже ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 60 лет, в том числе в Нижегородской, Ростовской, Тамбовской и Калининградской областях, а также в Хабаровском крае. Накануне аналогичное решение приняли власти Челябинской области — там обязательная вакцинация введена для людей старше 60 лет и совершеннолетних студентов.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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