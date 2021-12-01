ПФР автоматически проиндексировал пенсии трем категориям россиян 1 декабря

С 1 декабря Пенсионный фонд РФ (ПФР) автоматически проиндексировал пенсии трем категориям россиян.

Как уточняется, повышение пенсионных выплат, в частности, коснется граждан, достигших 80-летнего возраста в текущем месяце — для них фиксированная выплата к страховой пенсии по старости вырастет вдвое, то есть с 6044,48 до 12 088,96 рубля.

Также прибавка предусмотрена для тех пенсионеров, кто завершил свой трудовой стаж и уволился с работы до 1 сентября — им прибавку начислят автоматически с дополнительной доплатой за три месяца.

Кроме того, на повышение выплат могут рассчитывать россияне, подавшие в Пенсионный фонд заявления на перерасчет.

Адвокат и глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев в комментарии «Известиям» разъяснил индексацию пенсий. По его словам, увеличение пенсионных выплат в первую очередь касается пожилых людей, достигших к 30 ноября возраста 80 лет.

Помимо индексации пенсий с 1 декабря в России вступил в силу ряд нововведений. Прежде всего стартовала обязательная маркировка упакованной минеральной воды, а также молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно. Теперь производители обязаны наносить на тару средства идентификации и предоставлять данные сведения в информационную систему маркировки.