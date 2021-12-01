Новую спецодежду закупили для якутских коммунальщиков

В Якутию поступила первая партия новой спецодежды, предназначенной для работников коммунального хозяйства. В первую очередь ее получат сотрудники Мегино-Кангалсского, Чурапчинского, Таттинского и Усть-Алданского филиалов ГУП «ЖКХ РС». Коллективам других филиалов комплекты передадут до конца года.

В управлении производственного контроля и охраны труда предприятия ИА SakhaNews рассказали, что в сентябре был заключен договор с ООО «Славянка текстиль». Зимние и летние комплекты специальной одежды были изготовлены с соблюдением требуемых технологий по техническим условиям, заданным предприятием.

Перед передачей комплектов одежды специалисты по охране труда проверили необходимые сертификаты качества. По их оценке, зимние комплекты обеспечат комфортную работу даже при сильных морозах. Вместе с тем они влагоотталкивающие и легкие.