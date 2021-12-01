Политологи оценили решение Киевского суда о задержании главы Крыма Аксенова

Решения, подобные тому, что Киевский суд принял касательно главы Крыма Сергея Аксенова, принимаются в контексте «оголтелой русофобской политики». Об этом в среду, 1 декабря, заявил «Известиям» политолог Андрей Кошкин.

Накануне Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание Аксенова. Ранее украинский генпрокурор ходатайствовал о задержании и избрании меры пресечения в виде ареста «гражданина А», но 4 октября суд отказал в этом. Однако после апелляционной жалобы прокурора решение районного суда было отменено, а задержание Аксенова разрешено.

Кошкин подчеркнул, что всем уже давно понятно, что Крым является частью России, куда приезжают делегации и представители других зарубежных государств. При этом киевские власти стараются привлечь к себе внимание, заручиться финансовой поддержкой Запада, а также вступить в ЕС и НАТО.

«Для этого они предпринимают соответствующие действия, объявляют такие решения суда, что надо привлекать тех, кто работает на полуострове к судебной ответственности. Тем самым в информационном пространстве стараются возбудить информационную волну против России как агрессора. <…> Все эти действия предпринимаются в контексте оголтелой русофобской политики», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь политолог Юрий Светов призвал Украину заниматься проблемами своих граждан, а граждан РФ не трогать. Он подчеркнул, что Киев может сколько угодно придумывать какие угодно судебные преследования, однако это не имеет никакого отношения к России.

«Они могут надувать щеки сколько угодно, но никакой реакции на эти дела не будет», — заключил Светов.

На Украине глава полуострова подозревается в действиях, направленных на разрушение конституционного строя и целостности страны. Судебное решение является формальным, так как фактическое задержание невозможно из-за отсутствия Аксенова в стране.

Ранее, 23 октября, бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что власти Украины не хотят «возвращения» Крыма и Донбасса в состав страны, потому что жители этих территорий будут голосовать против них. Он также заявил, что власти не пытаются наладить хорошие отношения с жителями территорий, а разговаривают с простыми людьми на языке силы.

10 октября советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что у страны есть возможность вернуть Крым за «пять минут». По его словам, Киев даст Москве «возможность урегулировать конфликт», а также «решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти» из Крыма. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не рассматривают вопрос о принадлежности Крыма.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.