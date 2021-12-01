Главу федерации футбола Белоруссии выслали из Чехии после задержания

Председатель федерации футбола Белоруссии Владимир Базанов и его супруга высланы из Чехии, где их задержали по подозрению в нарушении противоэпидемических мер. Об этом в среду, 1 декабря, сообщила пресс-секретарь местной полиции Павла Ироушкова.

«Пребывание на территории Чехии задержанных полицией Моравско-Силезского края двух иностранных граждан было прекращено 30 ноября в связи с нарушением ими действующих в республике противоэпидемических мер. Им было выдано распоряжение о выезде из Чехии до 1 декабря 2021 года. Кроме того, у них были аннулированы ex officio визы другого государства Шенгенского соглашения», — рассказала она «РИА Новости».

Вместе с тем пресс-секретарь не подтвердила, но и не опровергла личности высланных иностранцев.

О задержании Базанова и его жены накануне сообщило издание Deník N. Отмечалось, что мужчина прибыл в Чехию в связи с проведением матча футболисток чешской и белорусской сборных.

По данным издания, Базанова заподозрили в нарушении правил въезда в страну. В его паспорте не была проставлена чешская въездная виза, дополняет «Газета.Ru».