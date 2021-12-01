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Шойгу объявил 29 и 30 декабря выходными в Вооруженных силах

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В предновогодние дни — 29 и 30 декабря — личный состав Вооруженных сил (ВС) России будет отдыхать. Эти два выходных компенсируют две предшествующие рабочие субботы. Об этом на селекторном совещании 1 декабря сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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«Я подписал приказ о предоставлении личному составу ВС дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря», — сказал он.

Вместе с тем глава российского оборонного ведомства потребовал «обеспечения необходимого уровня боевой готовности, а также поддержания правопорядка и воинской дисциплины в войсках».

Ранее в среду сообщалось, что Минобороны РФ предложило освободить российских военных от использования QR-кодов в общественных местах. Согласно проекту постановления кабинета министров, подготовленному министерством, в местах, для посещения которых необходимо предъявлять QR-код, военным достаточно будет показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам.

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