Шойгу объявил 29 и 30 декабря выходными в Вооруженных силах

В предновогодние дни — 29 и 30 декабря — личный состав Вооруженных сил (ВС) России будет отдыхать. Эти два выходных компенсируют две предшествующие рабочие субботы. Об этом на селекторном совещании 1 декабря сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Я подписал приказ о предоставлении личному составу ВС дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря», — сказал он.

Вместе с тем глава российского оборонного ведомства потребовал «обеспечения необходимого уровня боевой готовности, а также поддержания правопорядка и воинской дисциплины в войсках».

Ранее в среду сообщалось, что Минобороны РФ предложило освободить российских военных от использования QR-кодов в общественных местах. Согласно проекту постановления кабинета министров, подготовленному министерством, в местах, для посещения которых необходимо предъявлять QR-код, военным достаточно будет показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам.