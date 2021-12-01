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Самую длинную в России лестницу построили в Красноярске

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В Красноярске появилась самая длинная в России лестница. Она длится от улицы Базайской до вершины Торгашинского хребта. Протяженность составляет 1100 м, общее количество ступеней — 1668, перепад высот — 240 м.

В среднем подъем вверх с остановками для отдыха занимает 40 минут а спуск — 15–20 минут. У лестницы три видовых пролета и светодиодная подсветка, которую будут зажигать в темное время суток. На вершине имеется зона отдыха, а на нижней площадке можно увидеть карту пешеходных маршрутов, скамейки для отдыха и теплый бесплатный туалет.

Лестницу построили в рамках проекта по благоустройству территории Торгашинского хребта, очень популярного места у местных жителей и у гостей. Задача — сделать его более доступным и комфортным. Лестница объединила Торгашинский хребет и Красноярские Столбы, две достопримечательности, в единый туристический кластер.

На западной части хребта промаркировали более 80 туристических троп. На участке от скалы Арка до Красного гребня в следующем году установят малые архитектурные формы, наладят навигацию и оборудуют видовые площадки.

Лестницу построило Агентство по туризму Красноярского края по личной инициативе губернатора Александра Усса при поддержке золотодобывающей компании «Полюс», пишет ИА KrasnoyarskMedia.

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