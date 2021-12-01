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Политика
В Совфеде раскритиковали проезд главы МИД Британии на танке у границ России

В Совфеде раскритиковали проезд главы МИД Британии на танке у границ России

Сенатор Джабаров раскритиковал проезд главы МИД Великобритании на танке НАТО у границы России
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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал проезд главы МИД Великобритании Лиз Трасс на танке НАТО у границы РФ в Эстонии.

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В беседе с Lenta.Ru в среду, 1 декабря, он отметил, что Трасс «повела себя в «лучших традициях» представителей Британской империи XVIII– XIX веков при посещении колоний и подмандатных территорий». Он напомнил, что в Эстонии британцы «катаются на танке», а на Украине строят военно-учебный центр.

«Представляю, какая реакция была бы в натовских столицах, если бы наш Сергей Викторович Лавров прибыл в Беларусь и прокатился на российском танке на белорусско-польской границе», — отметил Джабаров.

Ранее, 1 декабря, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс проехала на танке НАТО вблизи границы России в Эстонии и обвинила РФ в злонамеренных действиях. Также она призвала Россию «не совершать стратегическую ошибку, вторгаясь на территорию Украины». Как отметило издание The Times, таким образом Трасс пыталась вызвать ассоциацию с экс-премьером Британии Маргарет Тэтчер, которая в 1986 году совершила похожую поездку на танке в ходе визита в ФРГ.

30 ноября в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявили, что Соединенные Штаты и Великобритания искусственно создают истерию, чтобы выставить Россию виновной во всех бедах, если Украина нападет на Донбасс.

20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заявил якобы о возможном российском «вторжении». В тот же день издание The New York Times утверждало, что союзникам в Европе срочно нужно разработать план сдерживания Москвы, которая якобы стремится совершить нападение на Украину.

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