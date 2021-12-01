Захарова предупредила о высылке до июля новой группы дипломатов США

Если Соединенные Штаты не пойдут на компромисс в отношении российских дипломатов, до 1 июля Россию покинет еще одна группа сотрудников американской дипмиссии. Об этом на брифинге 1 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, до 1 июля следующего года из России еще уедут американские работники в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифре россиян», — сказала она.

Дипломат также констатировала, что к 31 января следующего года РФ должны будут покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве уже более трех лет. Захарова подчеркнула, что подобное решение ни в коей мере не является выбором российской стороны. По ее словам, эту игру России навязали Штаты.

Ранее, 27 ноября, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января 2022 года. Еще столько же специалистов дипломатического представительства РФ уедут из страны через полгода — 30 июня.

29 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер заявила, что предстоящий в 2022 году отъезд более 50 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как высылку или карательную меру. По ее словам, Соединенные Штаты предъявляют российским дипломатам якобы такие же требования, какие Россия предъявляет американским.

В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия ответит на высылку 27 дипломатов из США. По его словам, Соединенным Штатам стоит отказаться от подобной практики.