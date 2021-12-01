В МИЦ «Известия» состоится творческая встреча с артистами МХТ им. А.П. Чехова

3 декабря в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится творческая встреча с режиссером и артистами спектакля «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора», посвященная премьере постановки в МХТ им. А.П. Чехова.

О создании спектакля, подготовке к своим ролям, интересном закулисье и работе с новым художественным руководителем расскажут:

Дмитрий Назаров, артист МХТ им. А.П. Чехова, народный артист России;

Игорь Верник, артист МХТ им. А.П. Чехова, народный артист России;

Уланбек Баялиев, создатель спектакля «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора», режиссер МХТ им. А.П. Чехова.

«Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» — спектакль Уланбека Баялиева по одноименной пьесе Венедикта Ерофеева Премьерные показы проходят в МХТ им. А.П. Чехова 27, 28 ноября и 4 декабря.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.

Обращаем ваше внимание, что представители СМИ будут допущены на пресс-конференцию при наличии QR-кода или отрицательного теста ПЦР на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до мероприятия.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить ОНЛАЙН. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

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