Призрак госпереворота вернулся на Украину. Об этом, собственно, сообщил президент страны на своей внезапной пресс-конференции, отметив, что в организацию процесса может быть втянут самый богатый ее гражданин Ринат Ахметов. Выглядит достаточно занятным, что подобное заявление последовало за двухнедельной агрессивной информационной кампанией против Владимира Зеленского и его окружения, организованной сотрудниками вышеупомянутого олигарха и реализуемой преимущественно через его медиа.

Сразу надо сказать, что такая ситуация совершенно типична для Украины и закономерна для нынешнего режима.

Еще с казацкой вольницы повелось, что атамана можно сместить с должности, выдвинув ему вотум недоверия. Великий Николай Гоголь очень красочно это описал в «Тарасе Бульбе», когда, воротившись на Сич, Тарас и его товарищи при помощи банальных технологий манипулирования толпой сняли неугодного атамана, не желавшего воевать с татарами, и поставили на его место «ястреба», готового на войну хоть с ляхами, хоть с татарами — да с кем угодно.

Кстати, а вы знаете, что в современной украинской школе на уроках истории продвигают позитивные образы квазигосударственных образований начала ХХ столетия, зачастую созданных через банальные перевороты? Тут и Директория Петлюры и режим Скоропадского, и некие Западно-украинские народные Рады, и различные формы УНРов, и многое другое… А вот места для Донецка-криворожской республики в учебниках истории нет…или для описания промышленного развития УССР.

В 1991 году госпереворота на Украине не случилось, ибо не было государства, но чуть позже подобный механизм смены власти снова получил развитие на этой территории. Не обращая особого внимания на президентские выборы 1999-го, которые тоже попахивали нелегитимностью, вспомним зиму 2004-2005 годов. Тогда в нарушение конституции Украины и законодательства под давлением западных коллег был организован третий тур президентских выборов. И на нем победил ориентированный на Запад же кандидат (а вот во втором туре победил кандидат, ориентированный на Россию). Прошло пять лет и, наверное, на самых демократических президентских выборах победил как бы пророссийский политик, которого в 2014 году свергли путем государственного переворота.

Все-таки нынешний президент Украины, тот еще плут. С одной стороны, он считает события 2014 года легальной передачей власти, но с другой, почему-то не хочет повторения такой же логики относительно себя. Ничем не изгнать из Владимира Зеленского дух Хлестакова.

Помните фильм «Убить дракона», где говорится о том, что убивший дракона сам становится драконом. С Зеленским, видимо, произошла такая же метаморфоза. Идя на выборы с популистской программой критики оппонентов, спустя два с половиной года он перенял огромное количество негативных черт своих предшественников, недаром его уже начали сравнивать с Виктором Януковичем и Петром Порошенко.

Реагируя максимально оперативно на кризисную ситуацию, политический и бизнес-бомонд Украины начал новый процесс оживления аватаров кандидатов на должность президента. Аватаров – потому что за каждым потенциально реальным кандидатом находится тот или иной олигарх, который и финансирует свое воплощение в украинской политике.

Противостояние Владимира Зеленского и его окружения (включая старого друга-олигарха Игоря Коломойского) с Ринатом Ахметовым и его группой неминуемо закончится катастрофой для Украины, но с другой стороны может способствовать обновлению политической элиты страны, сделав ее более репрезентативной и отражающей мнения всех регионов.

Пикантность ситуации заключается в том, что, по рассказам гостей некоторых закрытых мероприятий, еще несколько лет назад нынешний украинский президент в охотку вел корпоративы компании Рината Ахметова, а топ-менеджеры SKM «заказывали» Вову из Квартала на дни рождения своих любовниц.

Кто победит в этом противостоянии, мы узнаем в ближайшее время, долгосрочных боевых действий не предвидится, а перемирие резко подорвет авторитет как одного, так и другого субъекта противостояния. Проиграет предатель своей идентичности – Владимир Зеленский, или предатель своего региона — Ринат Ахметов, никакого значения не имеет.

Для России происходящее на Украине важно и значимо, но не представляет серьезного интереса. Просто среди людей, подлинно оказывающих влияние на процессы внутри государства, нет лидеров, готовых на реальную перезагрузку отношений с Москвой.

Очередные президентские выборы, внеочередные президентские выборы, государственный переворот, революция… для России нет никакой разницы, что произойдет на Украине, пока не родится новая элита государства…

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, доцент Финансового университета при правительстве РФ

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