Обыски в морге в Оренбурге проходили из-за мошенничества со вскрытием

Причиной проведения оперативных мероприятий в судебно-медицинском морге Оренбурга стало мошенничество со вскрытиями. Об этом сообщает в среду, 1 декабря, РЕН ТВ.

О том, что сотрудники ФСБ провели обыски в судебно-медицинском морге, стало известно накануне. Здание бюро судебно-медицинской экспертизы, куда пришли силовики, расположено на улице Монтажников.

По данным телеканала, заведующего областным бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) Андрея Громова подозревают в том, что он брал деньги за ускоренное выполнение вскрытия тела и за другие процедуры с родных покойных. При этом эти процедуры выполнялись в обычном порядке. Громова задержали.

Кроме того, обыски также прошли в Орском отделении СМЭ. Согласно предположениям, которые выдвинули правоохранительные органы, подобная схема мошенничества могла быть организована и в районных филиалах.

В пресс-службе Следственного управления СКР по Оренбургской области сообщили о возбуждении дела по ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Там уточнили, что в настоящее время обыски произведены и по месту жительства подозреваемого.