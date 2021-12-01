Около 100 млн рублей выделят на обустройство стадиона «Юность» в Мурманске

В проекте бюджета Мурманска на 2022 год заложили 97 млн рублей на благоустройство территории стадиона «Юность». Обсуждение и утверждение бюджета в первом чтении состоялось на очередном заседании Совета депутатов города 30 ноября.

В разделе бюджета «Физическая культура и спорт» предусмотрели средства на два стадиона. Так, 97 млн рублей направят на обустройство территории стадиона «Юность» в Первомайском округе, еще 36,3 млн рублей пойдут на работы, связанные со строительством стадиона на территории спортцентра «Авангард» в Ленинском округе, пишет ИА «Би-порт».

По данным агентства, ранее завершить работы в «Авангарде» планировалось в 2021 году. Там появятся конькобежные дорожки, футбольное поле, раздевалки, трибуны.

«Очень важно, что бюджет сохраняет социальную направленность и основные средства направлены на решение социальных вопросов. Прогнозируемый объем доходов в следующем году – 20,7 млрд рублей, общие расходы – 21,5 млрд рублей, и размер дефицита 7,6 млн рублей», — прокомментировал зампред Совета депутатов Мурманска Андрей Сысоев.