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В ГИБДД выяснят обстоятельства ДТП с вахтовым автобусом в Татарстане

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Сотрудники ГИБДД Татарстана устанавливают обстоятельства ДТП с участием грузовика и вахтового автобуса, в результате которого погиб один человек. Об этом в среду, 1 декабря, сообщила пресс-служба МДВ по республике.

ДТП произошло утром 1 декабря в Елабужском районе на 9-м км дороги Елабуга — Гари — Абалач, пишет НСН. Водитель вахтового автобуса «КамАЗ-Марко Поло» не справился с управлением, и автобус столкнулся с припаркованным у обочины грузовиком марки Mercedes.

В результате аварии от полученных травм на месте скончался пассажир автобуса 1953 года рождения. Еще 21 человек пострадал, пишет RT.

Одного из пострадавших доставили в БСМП (больница скорой помощи) Набережных Челнов. Еще один пассажир от госпитализации отказался, пишет сайт aif.ru. Остальные пострадавшие в скором времени также будут направлены в больницу.

Компания-перевозчик «Альтекс» сообщила, что вахтовиков везли на особую экономическую зону «Алабуга», отмечает телеканал «360».

В СУ СК России по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также по статье о нарушении правил дорожного движения. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате ведомства, пишет «КП-Казань».

Кроме того, республиканская прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства при осуществлении пассажирских перевозок, пишет Pravda.Ru. На место ДТП уже выезжал елабужский городской прокурор Рустем Шарафутдинов.

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