«Медиа1» провел ребрендинг

С 1 декабря группа «Медиа1» продолжит работу на базе обновленной бренд-платформы и визуальной концепции, которые отражают внутренние ценности компании, подход к бизнес-процессам и планы развития «Медиа1» объединяет активы: телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», «Канал Disney», оператора наружной рекламы Gallery и группу компаний «Выбери Радио». Ключевым приоритетом компании является развитие активов в традиционной и цифровой средах с акцентом на высокую экономическую эффективность и лидерство в выбранных нишах. Все это важно было отразить в бренде, придать ему яркости, динамики, адаптивности к коммуникации и стратегии развития.

Ян Кухальский, генеральный директор «Медиа1»: «Сегодня «Медиа1» – это частный медиабизнес, который активно трансформируется под тренды индустрии и требования как B2C, так и B2B аудитории. Мы максимально используем возможности и внутренний потенциал каждого актива и каждой команды. Кроме того, мы стремимся к более широкой диверсификации, изучаем независимых игроков в сегменте медиа, рекламы и развлечений. Это привело к решению обновить визуальную концепцию бренда. Нашей задачей было создать яркий образ, объединяющий все активы, а также сформулировать слоган, отражающий стратегию движения «Медиа1» и саму ее суть – смелость, целеустремленность, идеи и результат. Идеи делают бизнес - отличная формулировка, которая очень точно отражает настроение, с которым мы движемся вперед».

Новая бренд-платформа и фирменный стиль «Медиа1», разработанные совместно с агентством ONY и insights-агентством Signal (part of ONY) - отражают ДНК группы, ее ценности и характер, которые легли в основу фирменного стиля. Логотип «Медиа1» обновился и стал основой гибкой дизайн-системы. Теперь он стройнее, легче, геометричнее и сбалансированнее. Помимо формы обновился и цвет: консервативный черный сменил яркий, про эффективный и про активный красный – цвет тех, кто хочет быть заметным и готов работать на результат. Рубен Оганесян, директор по стратегическому маркетингу и цифровой трансформации «Медиа1»: «Новый брэндинг точно отражает суть «Медиа1» - это и бизнесово, и достаточно свободно. Мы все делаем ради бизнеса, и все активы группы всегда отличались и отличаются высокой, я бы сказал, исключительной эффективностью. Но мы всегда открыты к новым идеям, мы отрицаем догмы, которые мешают двигаться вперед и иногда присущи корпорациям. Наша эффективность - это работа команды, которая всегда готова к новому, но никогда не делает креатив просто ради креатива. Отсюда и слоган - «Идеи делают бизнес». И логотип - свободный, яркий, но при этом бизнесовый. Мне кажется, здесь все пропорции соблюдены точно. Еще очень важно, что цифровая трансформация - это реальность нашей компании здесь и сейчас, и новая визуальная концепция помогает это обозначить ярко и масштабируется во всех средах».