Лавров прокомментировал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении на территории страны российского ядерного оружия продиктовано безрассудной политикой Запада. Об этом сообщил в среду, 1 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров.

Белорусский лидер подчеркнул ранее в этот день, что подобное предложение к России поступит в случае, если в Польше появится ядерное оружие стран НАТО. При этом он добавил, что у Минска есть план и боевые части для реакции из-за маневров НАТО в Прибалтике.

«Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад», — отметил Лавров на правительственном часе в Совете Федерации РФ.

Ранее, 19 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае отказа ФРГ размещать у себя иностранное ядерное оружие оно может оказаться в других европейских странах. По его словам, речь идет, в частности, о направлении к востоку от Германии.

В тот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что подобное заявление Столтенберга означает отсутствие существования основополагающего акта Россия–НАТО. Это, как добавил Грушко, объясняется тем, что в акте закреплены фундаментальные для европейской безопасности обязательства альянса, в том числе в ядерной сфере.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 19 ноября также подчеркнул, что заявления генсека НАТО о ядерном оружии в очередной раз подтверждают, что в Брюсселе окончательно потеряли всякую связь с реальностью. Столтенберг может осознавать, какие последствия может повлечь за собой такой шаг, заключил Гаврилов.