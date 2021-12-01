Дачные дома сгорели на севере Сахалина

Крупный пожар произошел в ночь на 1 декабря в дачном поселке в Охе на севере Сахалина. Общая площадь составила 300 кв. м.

ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Сахалинской области сообщает, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 05:36. Пожарные расчеты прибыли на место через четыре минуты.

В общей сложности сгорели четыре дачных дома. Первый из них удалось потушить лишь в 8:20.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания пока не установлены.

Ранее сообщалось, что в станице Вышестеблиевской Краснодарского края загорелся склад, на котором хранилось вино. Его площадь составила 1 тыс. кв. м. Обошлось без пострадавших.