Захарова заявила, что в Донбассе находятся порядка 125 тыс. украинских военнослужащих

Власти Украины отказываются от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе, где находятся почти 125 тыс. украинских военных. Об этом заявила 1 декабря на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вызывают серьезную обеспокоенность курс киевского режима на демонтаж минского процесса и фактический отказ Киева от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе», — сказала она.

По ее словам, одним из наглядных проявлений невыполнения минских договоренностей властями Украины является ситуация в зоне конфликта в Донбассе, где находятся около 125 тыс. украинских военнослужащих — почти половина личного состава армии.

«По информации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, нарушения режима прекращения огня фиксируются уже не локально, а вдоль всей линии соприкосновения, и в последние недели их количество в отдельные дни превышало те максимумы, которые миссия регистрировала до вступления в силу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», — отметила дипломат.

Все это, а также применение ВСУ тяжелого вооружения не может не вызывать опасения, поскольку от обстрелов страдает мирное население Донбасса.

«Которое вымирает, которое страдает, которое находится на грани катастрофы и вокруг которого сжимается военное кольцо киевского режима», — подчеркнула представитель МИДа.

Кроме того, Захарова назвала «циничным подходом» политику НАТО касательно украинского кризиса из-за поставок Киеву вооружений.

«В Лондоне сообщили о намерении направить [на Украину] 600 британских военнослужащих, оказывая такую, как они считают, помощь государству, где до урегулирования далеко не решен внутренний конфликт», — резюмировала она.

Дипломат напомнила, что внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским на рассмотрение Верховной рады законопроект о допуске на территорию республики иностранных подразделений в 2022 году напрямую противоречит минским соглашениям.

Также Захарова отметила, что Запад должен понимать: таким образом он автоматически становится соучастником преступлений против мирных жителей Украины.

Ранее, 30 ноября, полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина не выполнила ни одно обязательство из тех, что были приняты в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран нормандского формата. Он пояснил, что речь в данном случае идет о блокировке страной всех попыток контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.