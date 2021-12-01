В Южном военном округе стартовали учения с участием 10 тыс. человек

В военных учениях, начавшихся в Южном военном округе (ЮВО), принимают участие более 10 тыс. солдат и офицеров мотострелковых и танковых соединений. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба ЮВО.

«Зимний период обучения нового учебного года начнут в полевых условиях около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО», — сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, маневры основываются на модульной системе. Так, в рамках первого из них планируется отработка совместных действий отделений, расчетов и экипажей. Для остальной же части подразделений занятия начнутся в пунктах постоянной дислокации, а именно в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе в составе второго и третьего учебных модулей.

Уточняется, что для размещения личного состава на полигонах были развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500.

Кроме того, в ЮВО сообщили, что военнослужащие России в 2022 году проведут командно-штабное учение (КШУ) с группировками войск на юго-западе. Запланировано более 3 тыс. мероприятий по боевой подготовке в условиях пустынной и горной местности.

Ранее, 29 ноября, российские военные провели противокорабельные учения с участием ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на побережье Черного моря. Учения состоялись на фоне захода в акваторию ракетного эсминца США Arleigh Burke.