Опубликован новый трейлер продолжения «Секса в большом городе»

В Сети вышел новый трейлер продолжения «Секса в большом городе» — «И просто так...» (Just like that).

В центре сюжета — героини Кэрри Брэдшоу, Шарлотта Йорк и Миранда Хоббс.

Однако Саманты Джонс, роль которой исполняла Ким Кэттролл, в проекте не будет. В сериале появятся два новых персонажа. Новый сезон будет состоять из 10 эпизодов по 30 минут.

Сериал «И просто так...» выйдет на HBO Max 9 декабря.

В июле стало известно, что сиквел «Секса в большом городе» продлят на второй сезон.

О том, что Кэтрол отказывается сниматься в продолжении сериала, в январе рассказали исполнительницы главных ролей. Также сообщалось, что в сериале появятся новые героини: азиатка, афроамериканка и небинарный персонаж латиноамериканского происхождения. Таким образом создатели хотят показать расовое многообразие Нью-Йорка.

Сериал «Секс в большом городе», рассказывающий о жизни четырех одиноких подруг, живущих в Нью-Йорке, выходил на экраны с 1998 по 2004 год. Известно, что новый сериал будет основан на книге «Секс в большом городе» Кэндес Бушнелл и оригинальном сериале, созданном Дарреном Старом.