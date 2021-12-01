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Трем категориям россиян разъяснили индексацию пенсий с 1 декабря

Адвокат Гавришев объяснил, кого в первую очередь касается индексация пенсий с 1 декабря
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Индексация пенсионных выплат, введенная с 1 декабря, в первую очередь касается пожилых людей, достигших к 30 ноября возраста 80 лет, объяснил «Известиям» адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

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«Так, помимо основных пенсионных выплат им назначат фиксированную выплату к страховой пенсии, которая составит 100% от нее, то есть более 6 тыс. рублей», — указал юрист.

Кроме того, индексация коснется граждан, которые вышли на пенсию после 31 июля 2021 года. При этом, в связи с тем, что восстановление индексации выплат происходит только на четвертый месяц после выхода не пенсию, данные граждане будет получать начисления с автоматической дополнительной доплатой за три месяца, уточнил Гавришев.

На повышенные пенсий также могут претендовать те граждане, которые подали заявления на перерасчет. Так, по словам юриста, с 1 декабря на полторы тысячи рублей больше получат пенсионеры, предоставившие в ПФР документы, свидетельствующие о наличии у них стажа работы в сельской местности свыше 30 лет.

В России с 1 декабря, помимо индексации пенсий, вступил в силу ряд нововведений. Так, стартовала обязательная маркировка упакованной минеральной воды, а также молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно. Производители обязаны наносить на тару средства идентификации и предоставлять данные сведения в информационную систему маркировки.

Кроме того, со среды в Калмыкии, Орловской, Омской и Челябинской областях, Хабаровском крае и городе-курорте Сочи начала действовать система QR-кодов. Сферы, где в обязательном порядке потребуется предъявить QR-код, разнятся в зависимости от конкретного региона.

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