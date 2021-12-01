Лавров назвал междусобойчиком американский «Саммит за демократию»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 декабря назвал междусобойчиком инициативу США по созыву «Саммита за демократию».

«Американцы сами решают, кого приглашать на этот свой междусобойчик, а кого — нет. Между тем после бомбежек Югославии, Ирака, Ливии, после 20-летнего эксперимента в Афганистане и прочих авантюр потуги Вашингтона узурпировать право определять степень демократичности того или иного государства выглядят просто циничными», — сказал он, выступая перед участниками программы «Диалог во имя будущего – 2021».

Глава российского МИДа подчеркнул, что ответ России на любые попытки вмешательства в дела страны всегда будет жестким.

«Неизменно готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права, прежде всего принципов Устава ООН. При этом мы в корне пресекаем любые попытки разговаривать с нами менторски, высокомерным тоном и тем более шантажировать нас, вмешиваться в наши внутренние дела», — добавил он.

«Саммит за демократию» запланирован на 9–10 декабря. США пригласили на него 110 стран, исключив Россию и Китай.

25 ноября в МИД РФ назвали условие нормализации отношений с США. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, нормализация двусторонних отношений с США невозможна без урегулирования вопроса о дипсобственности.