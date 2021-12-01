Подросток упал с опоры ЛЭП в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском 15-летний подросток сорвался с опоры ЛЭП. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как пишет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на краевую прокуратуру, вечером 27 ноября подросток во время прогулки с друзьями ради забавы залез на сооружение ЛЭП. Мальчик получил удар током и, не удержавшись, упал.

Прокуратура начала проверку на предмет нарушений при эксплуатации объекта. Также проверят и школу, где учится подросток и где ему должны были объяснить правила безопасности.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае возбудили уголовное дело по факту травмирования двух 13-летних подростков. Они бегали по вагонам поезда, груженного лесом. В результате оба получили удар высокого напряжения контактным проводом, проходящим над вагонами. Один скончался на месте, второй с ожогами тела доставлен в больницу.