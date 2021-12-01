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В СФ отреагировали на угрозы Кулебы в адрес Минска из-за «признания» Крыма

Сенаторы прокомментировали угрозы Кулебы в адрес Минска из-за «признания» Крыма
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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в среду, 1 декабря, прокомментировал «Известиям» заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который пригрозил Минску в случае официального признания Крыма российским.

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Российский сенатор подчеркнул, что Украина уже давно проводит антибелорусскую программу вместе с Западом, в том числе с США, и уже продемонстрировала абсолютно недружеские отношения с Белоруссией.

«Вот эти угрозы, которые мы слышим от Кулебы, уже не могут наполниться еще каким-то другим содержанием, потому что, еще раз повторю, антибелорусский курс Украина взяла еще с прошлого года», — указал он.

Цеков порекомендовал Киеву осмыслить решения руководителей некоторых стран, которые заявляют о признании полуострова составной частью России.

«Это руководители, которые понимают, что Крым воссоединился с Россией по закону, по праву, по справедливости и, что Крым вошел в состав навечно. Его статус с 2014 года незыблем. Он никак не может измениться», — добавил он.

В свою очередь сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала слова Кулебы политическим «недержанием» Украины и очередным популистским словоблудием, которое не решит проблем украинского народа.

«Ситуация на Украине критическая, а потому власти и прежде всего действующему президенту Владимиру Зеленскому стоит серьезно задуматься о судьбе своего народа и попытаться выкарабкаться из-под американского сапога, лишившего Украину государственного суверенитета», — указала она.

Сенатор призвала украинские власти учиться делать выводы на основании чужих ошибок, указав, что европейцы называют западную систему «клептократией» и выступают против неприкрытого давления США, которые навязывают свое мнение абсолютно всем.

Глава украинского МИДа сделал свое заявление накануне в Риге, где проходила встреча глав внешнеполитических ведомств стран НАТО. По его словам, Киев будет действовать «по полной программе» если Минск официально признает Крым российским. Кулеба также добавил, что Крым — это не тот вопрос, в котором Киев «позволяет себе воздержание».

Ранее в этот день белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что хочет начать поездку на крымский полуостров с Севастополя. При этом он отметил, что полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка так или иначе будет означать признание Крыма частью России. При этом, по словам Лукашенко, вопроса признания Крыма как такового на повестке российско-белорусских отношений нет.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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