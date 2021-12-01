Лукашенко пригрозил последствиями при закрытии Польшей границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность прекратить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу.

«Когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите?» — заявил белорусский лидер 1 декабря в интервью «РИА Новости».

По словам президента, главными приоритетными направлениями для Белоруссии в настоящее время является Россия и Китай.

«Поляки решили закрыть нам границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?» — задался он вопросом.

Лукашенко указал на то, что европейские товары не смогут попасть в Россию и дальше через Украину не смогут, так как не налажено соответствующее транзитное сообщение.

30 ноября пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская заявила, что Польша в ближайшее время не планирует возобновлять работу автодорожного пограничного перехода в Кузнице на границе с Белоруссией.

Днем ранее глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс сообщила, что подготовка пятого пакета санкций в отношении Белоруссии близится к завершению. Планируется, что он вступит в силу 2 декабря.

11 ноября Лукашенко заявил, что Белоруссия жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. Президент подчеркнул, что Минск может закрыть транзит через Белоруссию, при этом через Украину проехать будет невозможно, так как там закрыта российская граница.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.