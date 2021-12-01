Цех по переработке оленины построят на Камчатке за 270 млн рублей

На севере Камчатского края в 2022 году построят цех по переработке оленины. Проектом займется ООО «Тымлатский рыбокомбинат», участник премии «Звезда Дальнего Востока». Стоимость строительства оценивается в 268,4 млн рублей.

Планируется, что ежедневно на предприятии будет перерабатываться 7,5–8 т оленины. Появится 44 рабочих места. Завод модульного типа полностью закупят в Финляндии. Девять модулей поставят в разобранном виде, а соберут в России, пишет ИА MagadanMedia.

Новое предприятие появится в районе бывшего села Красное. На сборку уйдет месяц. Первый забой планируется провести к середине августа. В 2022 году должны забить 1,1 тыс. голов.

Отмечается, что на рынке есть потребность в производстве оленины. Продукцию будут распространять на российском рынке. Не исключен постепенный выход на экспорт.