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В России с 1 декабря проиндексировали пенсии трем категориям граждан

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Начиная с 1 декабря за счет индексации фиксированных страховых выплат у некоторых категорий граждан России увеличилась пенсия.

По данным «Газеты.Ru», индексация коснется трех категорий российских пенсионеров — тех, кому в текущем месяце исполнилось 80 лет, подавших заявление на перерасчет пенсионной выплаты, а также тех, кто завершил трудовую деятельность в августе.

При этом повышение пенсии для каждой категории будет разным. Так, для россиян, достигших 80 лет, размер фиксированной выплаты становится больше в два раза.

В случае подачи в Пенсионный фонд России заявления на перерасчет в связи с появлением иждивенца сумма увеличивается на 30% за каждого иждивенца, которых максимально может быть трое. В то же время для закончивших свою карьеру пенсионеров сумма индексируется с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Ранее, 25 ноября, сообщалось, что Пенсионный фонд России изменил порядок предоставления услуг до 2022 года. Согласно новому регламенту, до 1 января 2022 года получить их в отделениях можно будет только по предварительной записи, электронной почте или по телефону. Кроме того, пенсии и выплаты будут назначаться на основе данных фонда. Для предоставления дополнительных документов граждан будут информировать.

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