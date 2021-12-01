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Крыши с нескольких зданий сорвал аномальный ветер во Владивостоке

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Кровли нескольких зданий во Владивостоке повреждены во время аномального ветра в ночь на 1 декабря. Так, порывы ветра повредили крышу школы № 32 и лицея № 41. Разбито окно в школе № 74.

Сильнейший снегопад обрушился на Приморский край в ночь на 1 декабря. Выпадение аномального снега сопровождалось сильным ветром. Во Владивостоке его скорость оказалась самой высокой за десятилетия, пишет Vostokmedia.

За сутки произошло 72 ДТП, есть пострадавшие. Ухудшение ситуации на дорогах ощутили не только водители, но и пассажиры. По словам одной из них, поездка в такси для нее растянулась на 11 часов.

1 декабря спасатели из Владивостока помогли эвакуировать детей, которые из-за непогоды застряли на дороге. Эвакуированы 23 ребенка и трое взрослых, прибывших из Амурской области для участия в творческом конкурсе.

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