Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии со стороны Украины
Общество
Следователи организовали проверку после ЧП в аэропорту Челябинска
Экономика
Россия установила рекорд по экспорту агропромышленной продукции
Мир
Глава МИД Великобритании прокатилась на танке во время визита в Эстонию
Мир
Врач из ЮАР назвал новые симптомы штамма COVID-19 «Омикрон»
Общество
ФСБ задержала 85 подпольных оружейников
Мир
Опубликованы кадры из Кабула с эвакуирующими россиян самолетами РФ
Мир
Байден в обращении к нации не смог выговорить название штамма «Омикрон»
Общество
Опрос показал отношение россиян к идее отказа от бумажных денег
Общество
Российским авиакомпаниям разрешено возобновить сообщение с пятью странами

Цена «квадрата» в массовых новостройках Москвы впервые достигла 300 тыс. рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В октябре 2021 года средняя стоимость 1 кв. м в массовых новостройках Западного административного округа Москвы достигла 300 тыс. рублей. Об этом сообщили «Известиям» аналитики «Метриум» в среду, 1 декабря.

Бесконечный переезд: почему россияне стали чаще жаловаться на жилье
Омбудсмен заявила о трехкратном увеличении обращений по вопросу переселения из аварийных домов

Впервые за всю историю этого сегмента средняя цена в одном из округов столицы достигла такого значения. Таким образом, Западный административный округ (ЗАО) стал самым дорогим округом для покупателя новостроек комфорт-класса, подчеркнули в компании.

В октябре средняя стоимость новостроек эконом- и комфорт-класса в Старой Москве достигла 262 тыс. рублей за 1 кв. м. За ноябрь она увеличилась на 2%, а за истекшие 12 месяцев — на 32%, подсчитали аналитики.

Самым дорогим округом стал ЗАО, вторым по уровню расценок стал Восточный административный округ (ВАО), где «квадрат» в октябре застройщики в среднем предлагали за 273 тыс. рублей. Далее следуют Южный административный округ (267 тыс. руб./кв. м), Северо-Западный АО (264 тыс. руб./кв. м), Северный АО (257 тыс. руб./кв. м), Северо-Восточный АО (255 тыс. руб./кв. м), Юго-Восточный АО (243 тыс. руб./кв. м), Юго-Западный АО (212 тыс. руб./кв. м), Новомосковский АО (201 тыс. руб./кв. м), Троицкий АО (109 тыс. руб./кв. м).

«Между самым дорогим и самым доступным по ценам на новостройки округами Москвы есть почти трехкратная разница в стоимости», — отметил основатель и совладелец Группы «Родина» Владимир Щекин.

Быстрее всего за прошедшие 12 месяцев дорожали новостройки в ЮАО, где 1 кв. м вырос в цене в среднем на 42%. Далее по темпам роста этого показателя следуют СВАО (39%), ЗАО и ЮВАО (по 31%), НАО (30%), СЗАО (27%), ТАО (25%), ВАО (24%), ЮЗАО (22%), САО (16%). В самом быстро дорожавшем Южном административном округе ежемесячно средняя цена 1 кв. м в массовых новостройках прибавляла по 3,5%, а в самом медленно дорожавшем — Северном АО — по 1,3%, указали в компании.

Примечательно, что Новомосковский административный округ стал четвертым по темпам роста цен за минувшие 12 месяцев, что связано с его экстенсивным развитием, указала коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.

1 ноября Дмитрий Халин, управляющий партнер агентства недвижимости Savills в России, заявлял «Известиям», что сейчас все проекты в районе МКАД стоят от 300 тыс. рублей за 1 кв. м.

Ранее в тот же день в «Метриум» сообщили, что цена одного «квадрата» жилья в новостройках Новомосковского административного округа (НАО) столицы впервые превысила 203 тыс. рублей. За последний год средняя цена 1 кв. м в Новой Москве выросла на 30% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, когда она достигала 157 тыс. рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021