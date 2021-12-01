Цена «квадрата» в массовых новостройках Москвы впервые достигла 300 тыс. рублей

В октябре 2021 года средняя стоимость 1 кв. м в массовых новостройках Западного административного округа Москвы достигла 300 тыс. рублей. Об этом сообщили «Известиям» аналитики «Метриум» в среду, 1 декабря.

Впервые за всю историю этого сегмента средняя цена в одном из округов столицы достигла такого значения. Таким образом, Западный административный округ (ЗАО) стал самым дорогим округом для покупателя новостроек комфорт-класса, подчеркнули в компании.

В октябре средняя стоимость новостроек эконом- и комфорт-класса в Старой Москве достигла 262 тыс. рублей за 1 кв. м. За ноябрь она увеличилась на 2%, а за истекшие 12 месяцев — на 32%, подсчитали аналитики.

Самым дорогим округом стал ЗАО, вторым по уровню расценок стал Восточный административный округ (ВАО), где «квадрат» в октябре застройщики в среднем предлагали за 273 тыс. рублей. Далее следуют Южный административный округ (267 тыс. руб./кв. м), Северо-Западный АО (264 тыс. руб./кв. м), Северный АО (257 тыс. руб./кв. м), Северо-Восточный АО (255 тыс. руб./кв. м), Юго-Восточный АО (243 тыс. руб./кв. м), Юго-Западный АО (212 тыс. руб./кв. м), Новомосковский АО (201 тыс. руб./кв. м), Троицкий АО (109 тыс. руб./кв. м).

«Между самым дорогим и самым доступным по ценам на новостройки округами Москвы есть почти трехкратная разница в стоимости», — отметил основатель и совладелец Группы «Родина» Владимир Щекин.

Быстрее всего за прошедшие 12 месяцев дорожали новостройки в ЮАО, где 1 кв. м вырос в цене в среднем на 42%. Далее по темпам роста этого показателя следуют СВАО (39%), ЗАО и ЮВАО (по 31%), НАО (30%), СЗАО (27%), ТАО (25%), ВАО (24%), ЮЗАО (22%), САО (16%). В самом быстро дорожавшем Южном административном округе ежемесячно средняя цена 1 кв. м в массовых новостройках прибавляла по 3,5%, а в самом медленно дорожавшем — Северном АО — по 1,3%, указали в компании.

Примечательно, что Новомосковский административный округ стал четвертым по темпам роста цен за минувшие 12 месяцев, что связано с его экстенсивным развитием, указала коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.

1 ноября Дмитрий Халин, управляющий партнер агентства недвижимости Savills в России, заявлял «Известиям», что сейчас все проекты в районе МКАД стоят от 300 тыс. рублей за 1 кв. м.

Ранее в тот же день в «Метриум» сообщили, что цена одного «квадрата» жилья в новостройках Новомосковского административного округа (НАО) столицы впервые превысила 203 тыс. рублей. За последний год средняя цена 1 кв. м в Новой Москве выросла на 30% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, когда она достигала 157 тыс. рублей.