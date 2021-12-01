Глава МИД Турции посчитал бессмысленными санкции против России

Власти Турции считают, что санкции против России не помогут урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил в среду, 1 декабря, глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.

Таким образом он прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга. Он подчеркнул, что Россия столкнется с политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против Украины. При этом генсек заверил, что для России высокую цену будет иметь любая будущая агрессия против Украины.

«Мы считаем, что санкции не решат проблему, это не решило в прошлом. Мы видели, как санкции вводили против ряда стран, иногда мы сами становились объектами санкций, но это не решает проблемы», — отметил Чавушоглу в ходе пресс-конференции.

По его словам, Турция, выбирая вместо санкций сдерживание, считает, что оно должно быть целенаправленным. Однако, как добавил министр, только путем введения санкции не удастся помочь Украине или другой стране.

Ранее, 30 ноября, в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявили, что Соединенные Штаты и Великобритания искусственно создают истерию, чтобы выставить Россию виновной во всех бедах, если Украина нападет на Донбасс. В СВР указали, что в Европе на сегодняшний день не видят перспектив в превращении Украины в «цивилизованного предсказуемого партнера».

1 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на то, что, если Россия окажется перед агрессией Украины, Белоруссия будет с РФ. Белоруссий лидер заверил, что никогда не будет «на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине».

20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заявил якобы о возможном российском «вторжении». В тот же день издание The New York Times утверждало, что союзникам в Европе срочно нужно разработать план сдерживания Москвы, которая якобы стремится совершить нападение на Украину.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что истерика, нагнетаемая англосаксонскими и украинскими СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, является неприемлемой. По словам представителя Кремля, слова о якобы планируемом Россией нападении абсолютно беспочвенны.