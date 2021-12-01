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Захарова назвала санкции США против России демонстрацией слабости Вашингтона

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Санкции Соединенных Штатов в отношении России говорят о слабости Вашингтона. Об этом 1 декабря заявила в эфире шоу «Соловьев LIVE» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Использование санкций против нашей страны является демонстрацией слабости США. Возможно, раньше Штаты считали, что это проявление их силы. Но, по-моему, уже не требует дополнительных доказательств тот факт, что, когда ты используешь незаконные средства воздействия и не используешь при этом широкую планку законных возможностей для ведения, ты проявляешь слабость», — сказала дипломат.

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23 ноября министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

25 ноября Захарова заявила, что новые санкции США, связанные с СП-2, выглядят как проявление одержимости. Она подчеркнула, что односторонние антироссийские санкции нелегитимны. Также Захарова добавила, что меры бьют не столько по интересам России, сколько по Соединенным Штатам, а в случае с СП-2 и по интересам союзников США — ЕС, Германии, причем как коллективно, так и индивидуально.

При этом депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте сказала, что причина новых санкций США заключается в заинтересованности Вашингтона ослабить связи между Россией и Евросоюзом.

28 ноября правительство ФРГ призвало конгресс США не вводить санкции против СП-2 в связи с тем, что рестрикции могут ослабить доверие к Соединенным Штатам. Отмечалось, что Германия «полна решимости успешно реализовать» достигнутые двусторонние договоренности от 21 июля, которые, в частности, преследуют цель «удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях».

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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