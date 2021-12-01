В Сочи задержан скрывавшийся от полиции 22 года преступник

В Сочи задержан осужденный за мошенничество и незаконный оборот наркотиков мужчина, 22 года скрывавшийся от правоохранительных органов. Об этом в среду, 1 декабря, сообщает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

«Оперативники УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с краснодарскими коллегами и сотрудниками полиции задержали в Сочи мужчину, который скрывался от правоохранительных органов с 1999 года», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Уточняется, что уроженец города Кириши Ленинградской области был задержан 22 года назад за мошенничество и сбыт наркотиков. В то время мужчина был должностным лицом.

В 1999 году его освободили под залог, после чего подозреваемый скрылся. В 2008 году суд заочно приговорил мужчину к пяти годам шести месяцам лишения свободы.

«Находясь длительное время в розыске, осужденный изготовил поддельный паспорт на имя другого человека и проживал в Абхазии, а в последние шесть лет — в Краснодарском крае», — указали во ФСИН.

Личность разыскиваемого подтвердили в результате проверки по отпечаткам пальцев, добавили в ведомстве.

2 ноября в МВД РФ сообщили о задержании 21 человек по делу об оптовой торговле наркотиками. Кроме того, было изъято 370 кг наркотических веществ. Задержания прошли в Белгородской, Московской, Владимирской, Тульской, Ростовской и Курской областях.