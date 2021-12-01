Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии со стороны Украины
Общество
Следователи организовали проверку после ЧП в аэропорту Челябинска
Экономика
Россия установила рекорд по экспорту агропромышленной продукции
Мир
Глава МИД Великобритании прокатилась на танке во время визита в Эстонию
Мир
Врач из ЮАР назвал новые симптомы штамма COVID-19 «Омикрон»
Общество
ФСБ задержала 85 подпольных оружейников
Мир
Опубликованы кадры из Кабула с эвакуирующими россиян самолетами РФ
Мир
Байден в обращении к нации не смог выговорить название штамма «Омикрон»
Общество
Опрос показал отношение россиян к идее отказа от бумажных денег
Общество
Российским авиакомпаниям разрешено возобновить сообщение с пятью странами

В Сочи задержан скрывавшийся от полиции 22 года преступник

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сочи задержан осужденный за мошенничество и незаконный оборот наркотиков мужчина, 22 года скрывавшийся от правоохранительных органов. Об этом в среду, 1 декабря, сообщает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

Картель «Напрасный труд»: наркомафия понесла рекордные потери
Что стоит за массовыми изъятиями наркотиков в разных частях света в 2021 году

«Оперативники УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с краснодарскими коллегами и сотрудниками полиции задержали в Сочи мужчину, который скрывался от правоохранительных органов с 1999 года», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Уточняется, что уроженец города Кириши Ленинградской области был задержан 22 года назад за мошенничество и сбыт наркотиков. В то время мужчина был должностным лицом.

В 1999 году его освободили под залог, после чего подозреваемый скрылся. В 2008 году суд заочно приговорил мужчину к пяти годам шести месяцам лишения свободы.

«Находясь длительное время в розыске, осужденный изготовил поддельный паспорт на имя другого человека и проживал в Абхазии, а в последние шесть лет — в Краснодарском крае», — указали во ФСИН.

Личность разыскиваемого подтвердили в результате проверки по отпечаткам пальцев, добавили в ведомстве.

2 ноября в МВД РФ сообщили о задержании 21 человек по делу об оптовой торговле наркотиками. Кроме того, было изъято 370 кг наркотических веществ. Задержания прошли в Белгородской, Московской, Владимирской, Тульской, Ростовской и Курской областях.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021