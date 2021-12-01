Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии со стороны Украины
Общество
Следователи организовали проверку после ЧП в аэропорту Челябинска
Экономика
Россия установила рекорд по экспорту агропромышленной продукции
Мир
Глава МИД Великобритании прокатилась на танке во время визита в Эстонию
Мир
Врач из ЮАР назвал новые симптомы штамма COVID-19 «Омикрон»
Общество
ФСБ задержала 85 подпольных оружейников
Мир
Опубликованы кадры из Кабула с эвакуирующими россиян самолетами РФ
Мир
Байден в обращении к нации не смог выговорить название штамма «Омикрон»
Общество
Опрос показал отношение россиян к идее отказа от бумажных денег
Общество
Российским авиакомпаниям разрешено возобновить сообщение с пятью странами

ТРЦ Хабаровского края проверили на соблюдение антиковидных мер

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порядка 1,5 тыс. торговых точек, магазинов, объектов культуры и спорта проверили в Хабаровском крае с начала ноября на соблюдение антиковидных мер.

В частности, в Хабаровске специалисты проинспектировали все без исключения крупные торговые сети, некоторые из них неоднократно. На должностных лиц за нарушения выписано девять протоколов об административных правонарушениях, сообщает правительство края.

Кроме того, в городах и крупных поселениях региона проводятся ночные проверки. Так, 20 и 27 ноября в Хабаровске правоохранители установили бары и клубы, которые нарушали ограничения.

С 1 декабря во всех административных зданиях структурных подразделений регионального правительства, органов федеральной и муниципальной власти начали действовать ужесточенные правила прохода. При входе необходимо предъявить QR-коды либо другие разрешенные документы, удостоверяющие соблюдение противоковидных требований, сообщает ИА AmurMedia.

Кроме того, с 1 декабря в Хабаровском крае на региональных перелетах стали требовать QR-коды.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования документа на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021