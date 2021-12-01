ТРЦ Хабаровского края проверили на соблюдение антиковидных мер

Порядка 1,5 тыс. торговых точек, магазинов, объектов культуры и спорта проверили в Хабаровском крае с начала ноября на соблюдение антиковидных мер.

В частности, в Хабаровске специалисты проинспектировали все без исключения крупные торговые сети, некоторые из них неоднократно. На должностных лиц за нарушения выписано девять протоколов об административных правонарушениях, сообщает правительство края.

Кроме того, в городах и крупных поселениях региона проводятся ночные проверки. Так, 20 и 27 ноября в Хабаровске правоохранители установили бары и клубы, которые нарушали ограничения.

С 1 декабря во всех административных зданиях структурных подразделений регионального правительства, органов федеральной и муниципальной власти начали действовать ужесточенные правила прохода. При входе необходимо предъявить QR-коды либо другие разрешенные документы, удостоверяющие соблюдение противоковидных требований, сообщает ИА AmurMedia.

Кроме того, с 1 декабря в Хабаровском крае на региональных перелетах стали требовать QR-коды.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования документа на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.