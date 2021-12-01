Движение рейсовых автобусов ограничили на федеральной трассе в ЕАО

Движение пассажирского транспорта ограничили на участке Хабаровск — Биробиджан — Облучье федеральной автомобильной дороги «Амур». Причина — неблагоприятные погодные условия. В этом районе автономии наблюдаются сильный снег и плохая видимость.

Безопасный проезд обеспечивают 20 единиц спецтехники. Диспетчерские службы работают круглосуточно, оперативная информация поступает в режиме реального времени, сообщает ИА ЕАОMedia.

29 ноября спасатели предупредили жителей ЕАО о новом снежном циклоне. Наиболее сильные осадки прогнозируются на границе с Хабаровским краем.