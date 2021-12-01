Почти 160 деревьев упали из-за сильного ветра в Москве

В Москве зарегистрировано падение почти 160 деревьев из-за сильного ветра, в результате оказались повреждены около 90 автомобилей. Об этом сообщил в среду, 1 декабря, представитель экстренных служб столицы.

По словам собеседника «РИА Новости», упали 157 деревьев. Они повредили 87 машин.

При этом накануне, по данным телеканала РЕН ТВ, 44-летняя москвичка проходила по двору дома на Тайнинской улице. Однако в тот момент на нее рухнуло дерево, в результате она была госпитализирована.

Накануне в Москву и область пришла ненастная погода с резким понижением атмосферного давления. В столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. Из-за ветра он продлился до 09:00 среды.

Вместе с тем сложные погодные условия — гололедица, осадки и ветер — в первый день зимы заставили синоптиков повысить уровень погодной опасности до оранжевого в столице 1 декабря. Спасатели и дорожные службы приведены в режим особой готовности.