ФСБ задержала 85 подпольных оружейников

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала 85 подпольных оружейников. Об этом сообщили в среду, 1 декабря, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 85 жителей из 21 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту​​​», — отметили в ЦОС.

В Центре общественных связей уточнили, что были ликвидированы 17 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Спецоперция прошла в ноябре в Москве, республиках Бурятия, Мордовия, Удмуртской и Чувашской республиках, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях.

Ранее, 30 сентября, стало известно, что силовики в ряде регионов России изъяли арсенал оружия и боеприпасов и пресекли работу трех подпольных оружейных мастерских. Отмечалось, что правоохранители нашли более 500 патронов и свыше 3 кг взрывчатого вещества.