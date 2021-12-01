В Совфеде назвали блефом слова Столтенберга о войсках РФ у границ Украины

Организованная США и НАТО антироссийская политическая истерия маскирует их активные милитаристские действия у границ России. Такое мнение в среду, 1 декабря, «Известиям» выразила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Так она прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который накануне после первого дня заседания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Риге завил, что ситуация c Украиной остается изменчивой и непредсказуемой. Возможные действия России также якобы не дают четкого понимания, но альянс «видит» необычное и существенное наращивание российского военного присутствия у украинской границы.

Сенатор назвала заявление Столтенберга бездоказательными и подчеркнула, что они звучат на фоне активного стягивания к границам России военной силы и техники, в том числе из США и Великобритании. Ковитиди выразила удивление, что «наших далеких заокеанских соседей» волнуют российские учения на своей территории как ответная реакция на риски подготавливаемой военной провокации.

«На Руси испокон веку знают, что громче всех кричит «держите вора» тот, кто сам не чист на руку. ˂…˃ Очевидно, что озвучиваемые США и его военными инструментов НАТО антироссийские обвинения являются лишь очередным политическим блефом Североатлантического альянса, привыкшего перекладывать свои преступления на чужие плечи», — указала сенатор.

Она призвала политических оппонентов России осознать, что страна умеет достойно отвечать на любые вызовы и угрозы, а ответственность за возможный военный конфликт будет возложена на Штаты, которые, как отметила сенатор, активно провоцируют Киев к войне в Донбассе.

30 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит. Он отметил, что Россия никогда не проявляла враждебности в отношении какого-либо государства, а тем более Украины, «где проживает общий с нами по крови, языку и истории народ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 ноября заявил, что истерика, нагнетаемая СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, является неприемлемой. По словам представителя Кремля, слова о якобы планируемом РФ нападении абсолютно беспочвенны.

В тот же день посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что риск военной эскалации с западными странами существует. При этом он подчеркнул, что Россия не планирует военное вторжение на Украину.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

Тогда же постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе РФ с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.