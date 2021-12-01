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Два аэропорта закрыли в Хабаровском крае из-за снежного циклона

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В Хабаровском крае прекратили работу два аэропорта: временно остановлена деятельность аэропортов Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани. Несколько авиарейсов перенесли на следующие дни.

Аэропорты закрыли в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы. Регион оказался во власти сильнейшего снежного циклона. Назначения задержаны из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и Нелькан, в Советскую Гавань, в Комсомольск и поселок Херпучи.

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Накануне в аэропорт назначения вернулся борт, который выполнял рейс Хабаровск — Владивосток. Причиной стали метеоусловия во Владивостоке. В Хабаровске на запасном аэродроме находятся самолеты, направлявшиеся из Новосибирска и Красноярска во Владивосток.

Южный циклон начал оказывать влияние на территорию Хабаровского края в ночь на 1 декабря. В ближайшие дни в регионе может выпасть от месячной до двухмесячной нормы осадков. Скорость ветра при порывах может достигать 27 м/с, а на побережье — до 35 м/с.

По информации дежурно-диспетчерской службы правительства региона, серьезных ЧП от снегопада не зарегистрировано. Перекрыты сразу несколько автотрасс. Ограничено движение пассажирских автобусов на участках Хабаровск — Бикин, Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, с 5-го по 34-й км Хабаровск — Находка, дорога Советская Гавань — Ванино, отрезок поселок Переславка — село Аргунское, дорога Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын, подъезд к поселку Озерпах в Николаевском районе.

Отключений электричества пока не зафиксировано. Полностью отменены очные занятия в школах Советско-Гаванского района, в нескольких школах района имени Лазо и Хабаровского района, не учатся школьники начальных классов в Комсомольске-на-Амуре, пишет ИА AmurMedia.

30 ноября специалисты ВНИИ ГОЧС МЧС России предупреждали, что система жизнеобеспечения населения в Дальневосточном федеральном округе может быть нарушена из-за циклона, который придет в регион на этой неделе. Мощный циклон будет сопровождаться порывами ветра со скоростью до 40 м/с и осадками смешанной фазы до 65 мм в сутки.

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