Минэк предложил дополнить критерии для создания «технологических долин»

Создание инновационных научно-технологических центров («технологических долин») предлагается увязать с рядом критериев, включая вовлеченность в них региональных властей, опыт реализации крупных инвестиционных проектов и наличие потенциальных инвесторов. Проект соответствующего постановления правительства подготовило Минэкономразвития (есть у «Известий»).

Для оценки заявок на создание таких центров планируется ввести балльную систему. По различным критериям можно будет набрать от 0 до 3 баллов. Например, 2 балла даст наличие у инициатора опыта участия в деятельности инновационных кластеров, наличие инвестиционных проектов и потенциальных инвесторов, а в 3 балла будет оцениваться выполнение НИОКР за предшествующие три года, сообщили в Минэке.

Еще одним ключевым критерием станет прогнозная положительная динамика доходов федерального и регионального бюджетов от создания центра. В документе также отдельно прописываются требования к кандидатуре руководителя управляющей компании. При этом часть критериев, установленных постановлением кабмина от 2017 года, переутверждается.

Кроме того, вводятся четыре параметра эффективности «технологических долин»: положительная динамика выручки, рост численности штата, достижение заявленных плановых показателей научно-исследовательской деятельности и планируемый уровень софинансирования.

Помимо этого постановление установит единый порядок рассмотрения предложений о создании таких центров и оценки эффективности их работы. Преимущества получат заявки, предполагающие наибольшую вероятность быстрой коммерциализации центров, уточнили в Минэке. Там добавили, что работа по развитию института «технологических долин» ведется под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Гендиректор ОАО «Межведомственный аналитический центр» Владимир Довгий считает, что обновленные критерии позволят на ранних стадиях «отсеивать заведомо слабые инициативы». По его мнению, документ «резко увеличивает бизнес-направленность» научно-технологических центров,

«Поддерживаться будут те заявки, которые скоординированы со стратегиями развития регионов, приоритетами их научно-технологического развития», — сказал он «Известиям».

Заявки на создание «технологических долин» подают вузы и научные центры, а каждая из них создается в соответствии с постановлением федерального правительства. Их участники имеют ряд льгот по уплате налогов и страховых взносов.